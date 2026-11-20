Американский президент Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме, во время которой назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными государствами мира. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы — самые могущественные», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Россия, Китай и США особенно могущественны в технологическом отношении.

Он также назвал трехстороннюю встречу с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне самым значимым событием за многие годы. Глава Белого дома также добавил, что Америка не позволит ядерному оружию уничтожить планету, так как в такой войне не может быть победителей.

По итогам встречи 19 ноября в Китае лидеры стран приняли декларацию о мире, один из пунктов которой включал начало диалога о снижении ядерных рисков. Политический советник и политический психолог Сергей Маркелов назвал документ перспективным шагом в этом направлении.