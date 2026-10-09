Психологи объяснили, почему пенсионеры жалеют о продаже дачи после 65 лет

Продажа загородного дома избавляет пожилых людей от забот об участке, но может лишить привычных занятий. Некоторые пенсионеры спустя несколько месяцев вновь ищут дачу, сообщает inkazan.ru .

С возрастом уход за домом и садом становится сложнее. Крыша, окна и проводка требуют ремонта, участок — полива и прополки. После смерти одного из супругов нагрузка может оказаться чрезмерной. К продаже также подталкивают ухудшение здоровья, одиночество и высокие расходы.

Психологи объясняют сожаления потерей привычного уклада. Работа в саду помогает планировать день, чувствовать себя нужным и видеть результат труда. В городской квартире этим занятиям не всегда находится замена.

Психолог Анна Смирнова отметила, что после 65 лет переезд нередко воспринимается как утрата самостоятельности. На даче человек сам принимает решения, а в городе многие вопросы зависят от управляющей компании и расписания служб.

Если здоровье позволяет, специалисты советуют заменить большую дачу компактным одноэтажным домом с небольшим участком. Снизить нагрузку также помогут совместный наем садовника с соседями, закупка дров и сервисы помощи пенсионерам.

Перед неизбежной продажей стоит продумать замену дачным занятиям. Если главная проблема — уход за участком, альтернативой переезду может стать поиск помощника.