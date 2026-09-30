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    В Приморье отметили День тигра

    На Дальнем Востоке 27 сентября отпраздновали День тигра. Во Владивостоке этот праздник отметили шествием, квестами и концертами, сообщил «Восток Медиа».

    Краснокнижное животное считается местным символом и живым талисманом. Изображение хищника также украшает флаг и герб Приморского края.

    С недавнего времени в школах появился курс под названием «Тигроведение». На этом предмете дети лучше узнают, как бережно относиться к окружающей среде.

    Также школьникам рассказывают о важности тигров для природы Дальнего Востока и о том, как именно охраняют животных.

    Ранее в Приморском крае начал работать первый в России государственный центр реабилитации тигров. Он располагается в охранной зоне Уссурийского заповедника на территории в 65,5 гектара кедрово-широколиственного леса.

    В центре оказывают помощь раненым зверям, тигрятам-сиротам, а также животным, которые пострадали из-за деятельности человека. На территории есть пространство для тигров, птиц, мелких млекопитающих и гималайских медведей.

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