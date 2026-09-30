В Приморье отметили День тигра

На Дальнем Востоке 27 сентября отпраздновали День тигра. Во Владивостоке этот праздник отметили шествием, квестами и концертами, сообщил «Восток Медиа» .

Краснокнижное животное считается местным символом и живым талисманом. Изображение хищника также украшает флаг и герб Приморского края.

С недавнего времени в школах появился курс под названием «Тигроведение». На этом предмете дети лучше узнают, как бережно относиться к окружающей среде.

Также школьникам рассказывают о важности тигров для природы Дальнего Востока и о том, как именно охраняют животных.

Ранее в Приморском крае начал работать первый в России государственный центр реабилитации тигров. Он располагается в охранной зоне Уссурийского заповедника на территории в 65,5 гектара кедрово-широколиственного леса.

В центре оказывают помощь раненым зверям, тигрятам-сиротам, а также животным, которые пострадали из-за деятельности человека. На территории есть пространство для тигров, птиц, мелких млекопитающих и гималайских медведей.