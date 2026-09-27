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    Психолог Самбурский предупредил, что мечты без действий мешают переменам

    Клинический психолог Станислав Самбурский предупредил: мечты могут помогать человеку мириться с неприятной ситуацией вместо того, чтобы менять ее. Для достижения желаемого нужны конкретные действия, сообщает Москва 24.

    Самбурский объяснил, что яркие представления о будущем сами по себе не усиливают мотивацию. По его словам, человек может годами мечтать сменить работу, развестись или открыть бизнес, но после фантазий успокаиваться и ничего не предпринимать.

    Чтобы мечта стала целью, психолог советует сравнить желаемое с нынешним положением дел и определить шаги, необходимые для перемен. Затем стоит найти возможные препятствия и выбрать одно простое действие, которое поможет преодолеть одно из них.

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