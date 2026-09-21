ЦИК обработал более половины протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала более половины протоколов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил ЦИК России .

Члены избиркомов обработали 51,16% протоколов. Итоги подсчетов вводят в ГАС «Выборы». Экраны в Информационном центре ЦИК России переключились с хода голосования на предварительные итоги. Россияне могут наблюдать за подведением итогов в режиме реального времени на сайте ЦИК.

На выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,75%. На втором месте КПРФ с 13,78%. Третье место среди лидеров принадлежит ЛДПР, партия набрала 8,78%, «Новые люди» — на четвертой строчке с 7,89% голосов. «Справедливая Россия» набирает 5,13% голосов избирателей.

По предварительным подсчетам, кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают на выборах во всех 16 одномандатных избирательных округах в Москве.