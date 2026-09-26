Психолог Никулин объяснил, почему лайк нельзя считать изменой

Никулин сравнил лайк с мимолетным взглядом на привлекательного человека. По его словам, пользователи часто ставят отметки понравившимся фотографиям автоматически. Поэтому приравнивать такое действие к физической или эмоциональной измене неверно.

Болезненная реакция на лайки может быть связана с низкой самооценкой, страхом быть отвергнутым или нехваткой внимания, отметил психолог. Он подчеркнул, что универсальных правил для общения в соцсетях нет: каждая пара сама определяет допустимые границы. Обсуждать их лучше без обвинений, прямо говоря о своих чувствах и потребностях, пишет kp.ru.