Молодожены в Калининграде пришли на участок сразу после регистрации

В Калининграде на один из участков пришли молодожены: муж и жена решили отдать свой голос в важный день своей жизни. На участок они пришли сразу после регистрации в загсе, об этом сообщили в телеграм-канале областного избиркома.

«Свадьба на избирательном участке. На участок № 286 в Калининграде сразу после загса пришли молодожены. В столь знаменательный день они решили осуществить свой гражданский долг», — отметили в избиркоме.

Явка на выборах депутатов Госдумы после завершения первого дня голосования составила 29,45%. Выборы проходят в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В Государственную думу избирают 450 депутатов: половину по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Военно-промышленной комиссии, заявил, что Украина не только не стремится проводить выборы у себя в стране, но и пытается помешать россиянам. Глава государства сообщил, что наградил посмертно орденом Мужества погибшую во время атаки ВСУ главу УИК в Запорожье Елену Астанину.