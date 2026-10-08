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    Психолог Мелехин связал страх зумеров перед лифтами с тревожностью

    Боязнь лифтов у зумеров может указывать на повышенную тревожность и неприятие ограничений. Об этом рассказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин, сообщает «Абзац».

    По наблюдениям специалиста, некоторые молодые люди плохо реагируют на ограничения. Замкнутое пространство стесняет движения, а правила требуют осторожности. Повышенная возбудимость и отсутствие контроля над ситуацией могут вызвать страх.

    Поездка в одиночестве также провоцирует дискомфорт. Мелехин пояснил, что представители поколения часто ищут опору в общении или гаджетах. Переписка и просмотр ленты соцсетей помогают им справляться со страхом остаться наедине с собой в лифте. Психолог связал это с трудностями в преодолении одиночества и неопределенности.

    Еще одной возможной причиной эксперт назвал недостаточную когнитивную гибкость — способность быстро менять ситуацию и находить опору внутри себя. В лифте возможности для маневра ограничены, что может усиливать страх.

    В отдельных случаях молодых россиян смущает и слишком низкая скорость лифта. По мнению Мелехина, так проявляется свойственная представителям поколения когнитивная капризность.

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