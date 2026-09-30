Психолог Кондрашина сравнила расходы на сиделку и пансионат
Стоимость ухода за пожилым человеком зависит от того, сколько помощи ему нужно. При постоянном присмотре пансионат может обойтись дешевле сиделки, сообщает Sputnik.
Клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина рассказала, что домашний уход подходит человеку, который сохраняет самостоятельность и нуждается в помощи лишь несколько раз в неделю. По данным исследования Аналитического центра НАФИ и проекта «Деменция.net», у 24% россиян среди близких есть или были родственники с диагностированной деменцией.
В сентябре 2026 года одна из московских патронажных служб предлагала услуги сиделки от 230 рублей в час или от 2400 рублей в сутки с проживанием. Во втором случае расходы за 30 дней начинаются от 72 тысяч рублей. В московских вакансиях зарплата сиделок составляет от 100–110 тысяч рублей в месяц, опытным работникам предлагают до 180–250 тысяч. При тяжелом состоянии подопечного нужны подмена сотрудника, лекарства, средства гигиены и оборудование. Совокупные расходы на человека с деменцией оцениваются более чем в 240 тысяч рублей в месяц.
Базовое размещение в одном из пансионатов Москвы и Подмосковья стоит от 1800 рублей в сутки, или около 54 тысяч рублей за 30 дней. Уход за лежачими постояльцами начинается от 2100 рублей в сутки. По словам Кондрашиной, семье стоит сравнивать не отдельные тарифы, а полные месячные расходы с учетом необходимого объема помощи.