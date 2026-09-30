Психолог Кондрашина сравнила расходы на сиделку и пансионат

Стоимость ухода за пожилым человеком зависит от того, сколько помощи ему нужно. При постоянном присмотре пансионат может обойтись дешевле сиделки, сообщает Sputnik .

Клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина рассказала, что домашний уход подходит человеку, который сохраняет самостоятельность и нуждается в помощи лишь несколько раз в неделю. По данным исследования Аналитического центра НАФИ и проекта «Деменция.net», у 24% россиян среди близких есть или были родственники с диагностированной деменцией.

В сентябре 2026 года одна из московских патронажных служб предлагала услуги сиделки от 230 рублей в час или от 2400 рублей в сутки с проживанием. Во втором случае расходы за 30 дней начинаются от 72 тысяч рублей. В московских вакансиях зарплата сиделок составляет от 100–110 тысяч рублей в месяц, опытным работникам предлагают до 180–250 тысяч. При тяжелом состоянии подопечного нужны подмена сотрудника, лекарства, средства гигиены и оборудование. Совокупные расходы на человека с деменцией оцениваются более чем в 240 тысяч рублей в месяц.

Базовое размещение в одном из пансионатов Москвы и Подмосковья стоит от 1800 рублей в сутки, или около 54 тысяч рублей за 30 дней. Уход за лежачими постояльцами начинается от 2100 рублей в сутки. По словам Кондрашиной, семье стоит сравнивать не отдельные тарифы, а полные месячные расходы с учетом необходимого объема помощи.