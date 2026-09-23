Психолог Дугенцова назвала признаки зависимости ребенка от гаджетов

Ребенок может привыкать к гаджетам, если тянется к ним в любой ситуации и устраивает истерики при попытке ограничить экранное время. Об этом рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, сообщает RT .

Дугенцова посоветовала вводить ограничения аккуратно. С подростками она рекомендует обсуждать, как они будут следить за временем использования гаджетов и какие последствия наступят, если они нарушат договоренность.

По словам психолога, подросткам стоит предложить самим определить эти последствия. Разговор и вопросы помогут найти с ними общий язык.

Дошкольникам и младшим школьникам занятия с гаджетом можно заменить играми в куклы или рисованием. Сначала психолог советует выяснить, что ребенку дает игра на устройстве. Если она помогает справиться со скукой, не стоит сразу искать ему другое занятие: скука помогает детям учиться придумывать игры и занимать себя самостоятельно.