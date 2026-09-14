В Минприроды рассказали, как снизить риски нападения медведей

Региональным властям рекомендуется исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках, чтобы минимизировать риски нападения животных на людей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минприроды России.

В ведомстве отметили, что медведи привыкают к еде, которая находится в легком доступе, и перестают бояться человека.

«Прежде всего, это исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях, поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей», — подчеркнули в Минприроды.

Также важно оперативно информировать местных жителей и туристов о выходах животных к жилью и местам массового пребывания людей.

Ранее стало известно, что в Петровск-Забайкальском округе Забайкалья застрелили трех медведей за неделю.