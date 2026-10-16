Психолог Белкина назвала признаки неудовлетворенности своей жизнью
Психолог Белкина: возвращение к рутине после отпуска помогает оценить усталость
Психолог Юлия Белкина объяснила, как отличить обычную усталость от ощущения жизни не на своем месте. Постоянный дискомфорт она назвала «фоновой тошнотой», сообщает Радио1.
По словам Белкиной, такое состояние может возникать, когда человек работает не на своем месте, живет не своей жизнью и соглашается на меньшее.
Среди возможных признаков психолог перечислила частые болезни, несвойственные человеку ошибки в мелочах и череду кризисов, затрагивающих одну и ту же сферу. Еще одним сигналом она назвала постоянное ощущение, что что-то не так.
Белкина пояснила: если после отпуска человек с радостью возвращается к привычной рутине, речь идет об усталости. Если дискомфорт сохраняется, стоит подробно разобраться, что именно вызывает отвращение: содержание работы, офис, люди или деньги. Психолог подчеркнула, что терпеть это состояние не стоит, пишет VSE42.RU.