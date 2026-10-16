Психолог Белкина назвала признаки неудовлетворенности своей жизнью

Психолог Юлия Белкина объяснила, как отличить обычную усталость от ощущения жизни не на своем месте. Постоянный дискомфорт она назвала «фоновой тошнотой», сообщает Радио1 .

По словам Белкиной, такое состояние может возникать, когда человек работает не на своем месте, живет не своей жизнью и соглашается на меньшее.

Среди возможных признаков психолог перечислила частые болезни, несвойственные человеку ошибки в мелочах и череду кризисов, затрагивающих одну и ту же сферу. Еще одним сигналом она назвала постоянное ощущение, что что-то не так.

Белкина пояснила: если после отпуска человек с радостью возвращается к привычной рутине, речь идет об усталости. Если дискомфорт сохраняется, стоит подробно разобраться, что именно вызывает отвращение: содержание работы, офис, люди или деньги. Психолог подчеркнула, что терпеть это состояние не стоит, пишет VSE42.RU.