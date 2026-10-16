360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психолог Белкина назвала признаки неудовлетворенности своей жизнью

    Психолог Белкина: возвращение к рутине после отпуска помогает оценить усталость

    Психолог Юлия Белкина объяснила, как отличить обычную усталость от ощущения жизни не на своем месте. Постоянный дискомфорт она назвала «фоновой тошнотой», сообщает Радио1.

    По словам Белкиной, такое состояние может возникать, когда человек работает не на своем месте, живет не своей жизнью и соглашается на меньшее.

    Среди возможных признаков психолог перечислила частые болезни, несвойственные человеку ошибки в мелочах и череду кризисов, затрагивающих одну и ту же сферу. Еще одним сигналом она назвала постоянное ощущение, что что-то не так.

    Белкина пояснила: если после отпуска человек с радостью возвращается к привычной рутине, речь идет об усталости. Если дискомфорт сохраняется, стоит подробно разобраться, что именно вызывает отвращение: содержание работы, офис, люди или деньги. Психолог подчеркнула, что терпеть это состояние не стоит, пишет VSE42.RU.

    Читайте также

    В Сочи открыли пляжи после атаки БЭК на танкер в Черном море

    Жителей 4 регионов России предупредили о появлении зимой медведей-шатунов

    Супермаркет обновленного формата открылся в Москве

    «Дружный коллектив» как рэд флаг. Почему россияне больше не верят красивым вакансиям

    В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей

    Российским дачникам объяснили, как платить за свет по пониженному тарифу

    Голикова заявила, что в России вернутся к двум индексациям пенсий

    Мошенники начали активнее изучать соцсети и привычки своих жертв

    В сентябре на российском авторынке появились 26 новых моделей

    Более 4,4 тысячи самозанятых россиян получили право на оплачиваемый больничный

    В Госдуме призвали расширить действие «Пушкинской карты»

    В Московской области ночью в воскресенье возможны заморозки до -4 градусов