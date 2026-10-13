Супермаркет обновленного формата открылся в Москве

«Здесь достаточно большое количество новых технологий, которые мы попробовали даже в первый раз не только внутри „Перекрестка“, но и в целом на уровне российского ритейла. Это и электронные ценники, и цифровые камеры с компьютерным зрением, и умные весы для распознавания товара, и диджитал баннеры, которые заменяют технологии и которые расставлены по всему магазину», — прокомментировал директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.