Супермаркет обновленного формата открылся в Москве
Супермаркет обновленного формата открылся в Москве. Теперь здесь можно выбрать продукты, купить готовый обед, выпить кофе и попасть на дегустацию.
Одна из новинок супермаркета — цифровое кафе. Можно заказать любой напиток через приложение или кассу самообслуживания, добавить молоко или сироп, получить номер и забрать готовый заказ. На приготовление уходит полторы минуты.
«Здесь достаточно большое количество новых технологий, которые мы попробовали даже в первый раз не только внутри „Перекрестка“, но и в целом на уровне российского ритейла. Это и электронные ценники, и цифровые камеры с компьютерным зрением, и умные весы для распознавания товара, и диджитал баннеры, которые заменяют технологии и которые расставлены по всему магазину», — прокомментировал директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.
Еще одной особенностью супермаркета стала открытая кухня. Шеф-повара вместе с покупателями готовят блюда из продуктов, которые можно найти на полках. Посетители также могут стать участниками кулинарных мастер-классов и дегустации.