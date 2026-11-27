Пианист Константин Лифшиц скончался на 50-м году жизни от меланомы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружение музыканта.

«У него была меланома», — сообщил собеседник агентства.

Пианист скончался 26 ноября в 20:15. Дату и место прощания определят на следующей неделе.

Лифшиц родился в Харькове, окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Пианист дебютировал в Лондоне, потом выступал в Европе и Японии. Популярность ему принесло исполнение Баха и Бетховена. Также он выступал как режиссер, с 2008 года преподавал в Высшей школе музыки в Люцерне.

В понедельник, 23 ноября, на 85-м году жизни скончался барабанщик и один из основателей британской группы King Crimson Майкл Джайлз. Коллеги отмечали его самобытность, музыкальное любопытство и приверженность творческой свободе.