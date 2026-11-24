Инкассаторы на Магадане во время транспортировки потеряли золото стоимостью более 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба арбитражного суда региона.

Компания «Берелех» подала иск к Управлению Спецсвязи региона, сотрудники которой потеряли драгоценный металл. Золотодобывающее предприятие направило претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке их не удовлетворили.

«По оценке АО „ГДК „Берелех“ стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 миллионов рублей», — уточнили в суде.

Компания потребовала возместить материальный ущерб, а также взыскать провозную плату в размере более 215 тысяч рублей и проценты за пользование денежными средствами в размере 8,846 миллиона рублей. Судебное заседание по делу назначили на 16 декабря.

Ранее арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги ООО «А4 Трейд». Предприниматель Александр Руденко потребовал взыскать с фирмы долг на сумму более 7,4 миллиона рублей.