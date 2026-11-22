РИА «Новости»: плату за ЖКУ могут отменить при нарушении качества услуг

Потребители могут добиться полного освобождения от оплаты коммунальной услуги, если ее качество не соответствует установленным требованиям или поставщик слишком долго прерывал подачу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на положения Жилищного кодекса и постановления правительства России.

ЖК предусматривает изменение размера платы при превышении допустимой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг или нарушении их качества.

Правительственные правила уточняют, что сумму платежа в подобных случаях могут сократить вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

Этот порядок распространяется в том числе на перерывы, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам о праве на перерасчет за коммуналку при исправном счетчике.