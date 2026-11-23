«Сорок сороков» создавалась как православное общественное движение. Об этом в интервью Ксении Собчак заявил координатор движения Андрей Кормухин.

«Мы изначально были созданы как организация активных православных людей. Мы объединены вокруг Христа», — подчеркнул он.

По его словам, организация отстаивает традиционные духовно-нравственные ценности.

«Мы — фундаменталисты, и мы этого не скрываем. Православие — это духовный фундамент нашей тысячелетней православной цивилизации», — уточнил Кормухин.

Во время интервью координатор «Сорока сороков» также высказался об очередях, выстроившихся к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Димитрия Донского у храма Христа Спасителя. Он объяснил, что Россия просыпается и опять хочет стать Святой Русью.