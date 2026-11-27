Барабанщик и один из основателей британской группы King Crimson Майкл Джайлз скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил музыкальный лейбл DGM .

«Он ушел из жизни в понедельник, 23 ноября 2026 года, в возрасте 84 лет», — отметили в компании.

Джайлз не только играл в King Crimson, но и работал сольно. Также он записывал песни со Стивом Уинвудом, Брайаном Ферри, Лео Сэйером, Энтони Филлипсом и другими артистами

В 2002 году музыкант стал сооснователем проекта 21st Century Schizoid Band, в котором воссоединился с коллегами по рок-группе King Crimson.

«Самобытность Майкла, его музыкальное любопытство и бескомпромиссная приверженность творческой свободе бросали вызов устоявшимся канонам и вдохновляли целые поколения музыкантов по всему миру», — отметили в DGM.

В 2026 году Джайлз выпустил альбомы Shadows/Solo, Giles & Muir in Dorset и Giles & Pert in Dorset, которые показали миру масштаб и глубину его творческого потенциала, добавили представители лейбла.