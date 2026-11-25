По словам москвича, доставщики застревают в сугробах и вязнут в снегу.

«Я не смог проехать мимо: остановился, помог и вытолкал один такой робот на ровную дорогу. Думаю, этой зимой они застрянут еще не один раз. Зато сделал доброе дело и сам немного повеселился!» — поделился Павел.

Снежный покров в столице, по данным главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, может сохраниться до конца ноября. По словам метеоролога, выпавшие осадки останутся как минимум до конца месяца, а как максимум — перейдут в зиму и станут устойчивым снежным покровом.