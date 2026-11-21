Скачавшие GTA VI россияне пожаловались на поломку телевизоров после запуска игры. Как сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на расстроенных геймеров, с экрана полностью пропадает картинка, остается только звук.

По словам опрошенных игроков, после перезапуска изображение возвращается, но при попытке войти в аккаунт ничего, кроме аудио, не остается.

Один из пользователей заявил, что сдал телевизор в ремонт после нескольких попыток попасть в виртуальный город Вайс-Сити. Принявший технику мастер заявил, что к нему уже обратились несколько человек с подобной проблемой.

Геймеры начали обмениваться опытом по возвращению картинки на экран. Одни заявили, что убрали дополнительные улучшения изображения на консоли. Другие предположили, что проблема в HDMI-кабеле.

Создатель GTA — компания Take-Two Interactive — объявил, что продажи шестой части серии в день релиза принесли 3,79 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для всей игровой индустрии.