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    «Лента» сама проверит «Чан рамен» и «Доширак», лапшу сняли с полок

    «Лента» проверит «Чан рамен» и «Доширак квисти» после снятия брендов с продажи

    Фото: РИА «Новости»

    Торговая сеть «Лента» убрала из продажи отдельные партии лапши быстрого приготовления брендов Naruto, «Чан рамен» и «Доширак квисти». Эту продукцию проверило Роскачество, теперь отдельные тесты проведет сам ретейлер, сообщило РИА «Новости».

    Поводом для зачистки прилавков стали результаты проверки Роскачества. Сотрудники ведомства обнаружили ошибки в оформлении упаковок.

    Также лапша не дотянула до «опережающих стандартов» организации. В продуктах нашли отклонения по влажности, перебор с мелкой крошкой и частицы пестицидов.

    Пресс-служба «Ленты» заверила покупателей, что лапша вполне безопасна. Претензии надзорного органа коснулись формальных правил маркировки и внутренних требований лаборатории.

    При этом ретейлер с выводами Роскачества согласился и отметил, что даже продукты с мелкими нарушениями не должны попадать на прилавки.

    «Доширак» — самый популярный бренд лапши быстрого приготовления в России, выпускает ее южнокорейская корпорация Paldo. Марка «Квисти» является его эконом-линейкой в мягкой упаковке, а «Чан рамен» — специальной серией плотной корейской лапши для варки.

    Часть продукции под этими брендами «Лента» сняла с прилавков 29 сентября.

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