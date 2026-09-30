«Лента» сама проверит «Чан рамен» и «Доширак», лапшу сняли с полок

«Лента» проверит «Чан рамен» и «Доширак квисти» после снятия брендов с продажи

Торговая сеть «Лента» убрала из продажи отдельные партии лапши быстрого приготовления брендов Naruto, «Чан рамен» и «Доширак квисти». Эту продукцию проверило Роскачество, теперь отдельные тесты проведет сам ретейлер, сообщило РИА «Новости» .

Поводом для зачистки прилавков стали результаты проверки Роскачества. Сотрудники ведомства обнаружили ошибки в оформлении упаковок.

Также лапша не дотянула до «опережающих стандартов» организации. В продуктах нашли отклонения по влажности, перебор с мелкой крошкой и частицы пестицидов.

Пресс-служба «Ленты» заверила покупателей, что лапша вполне безопасна. Претензии надзорного органа коснулись формальных правил маркировки и внутренних требований лаборатории.

При этом ретейлер с выводами Роскачества согласился и отметил, что даже продукты с мелкими нарушениями не должны попадать на прилавки.

«Доширак» — самый популярный бренд лапши быстрого приготовления в России, выпускает ее южнокорейская корпорация Paldo. Марка «Квисти» является его эконом-линейкой в мягкой упаковке, а «Чан рамен» — специальной серией плотной корейской лапши для варки.

Часть продукции под этими брендами «Лента» сняла с прилавков 29 сентября.