Нутрициолог Чаевская назвала способы добрать клетчатку из еды

Нутрициолог Чаевская: взрослым нужно не менее 25 граммов пищевых волокон в день

Добавление фасоли в салаты и ягод в каши помогает увеличить потребление клетчатки. Такие способы предложила нутрициолог Наталья Чаевская, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, пищевые волокна поддерживают нормальную работу кишечника и помогают дольше чувствовать сытость. Отдельные их виды способствуют регулированию уровня глюкозы и холестерина в крови.

Чаевская подчеркнула, что важны и количество клетчатки, и разнообразие ее источников. Набрать дневную норму только яблоками или салатом непросто. В рацион стоит включать бобовые, цельные злаки, ягоды, овощи, орехи и семена.

Нутрициолог посоветовала обратить внимание на овсянку, перловку, брокколи, груши и яблоки с кожурой, а белый хлеб заменить цельнозерновым. Столовая ложка семян чиа содержит до четырех граммов пищевых волокон, пишет «Свободная пресса».

Увеличивать потребление клетчатки лучше постепенно, предупредила Чаевская. Это поможет избежать вздутия и дискомфорта.