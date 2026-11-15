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    Нутрициолог Чаевская назвала способы добрать клетчатку из еды

    Нутрициолог Чаевская: взрослым нужно не менее 25 граммов пищевых волокон в день

    Добавление фасоли в салаты и ягод в каши помогает увеличить потребление клетчатки. Такие способы предложила нутрициолог Наталья Чаевская, сообщает NEWS.ru.

    По словам специалиста, пищевые волокна поддерживают нормальную работу кишечника и помогают дольше чувствовать сытость. Отдельные их виды способствуют регулированию уровня глюкозы и холестерина в крови.

    Чаевская подчеркнула, что важны и количество клетчатки, и разнообразие ее источников. Набрать дневную норму только яблоками или салатом непросто. В рацион стоит включать бобовые, цельные злаки, ягоды, овощи, орехи и семена.

    Нутрициолог посоветовала обратить внимание на овсянку, перловку, брокколи, груши и яблоки с кожурой, а белый хлеб заменить цельнозерновым. Столовая ложка семян чиа содержит до четырех граммов пищевых волокон, пишет «Свободная пресса».

    Увеличивать потребление клетчатки лучше постепенно, предупредила Чаевская. Это поможет избежать вздутия и дискомфорта.

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