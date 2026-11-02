Психотерапевт Макарова объяснила, что разговоры с собой становятся опасны при регулярной самокритике и обесценивании

Разговор с собой вслух не всегда указывает на психическое расстройство, однако характер таких бесед требует внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказала психотерапевт, психолог и эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.

По словам специалиста, комментирование действий и поддерживающие фразы говорят о здоровой психике и продолжении естественного внутреннего диалога, привычка к которому формируется еще в детстве.

Тревожным сигналом эксперт назвала регулярную самокритику, оскорбления и обесценивание себя: такое поведение способно привести к депрессии и требует консультации психотерапевта. Если же человек слышит неконтролируемые голоса, воспринимает их отдельно от собственных мыслей и спорит с ними, речь может идти о слуховых галлюцинациях. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к психиатру.