Минтранс ответил на идею упростить возврат денег при отмене авиарейса

Представители минтранса запросили у перевозчиков и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта данные о позиции по упрощению возврата средств за билеты в случае отмены регулярного рейса. С документом ознакомились «Известия» .

Сотрудники Минтранса попросили предоставить информацию о действиях пассажира, которые необходимы для получения средств при вынужденном возврате. С предложением пересмотреть процедуру возврата билетов в ведомство обратились депутаты от фракции «Новые люди».

«Сведения об отмене уже есть у авиакомпании, но получение средств нередко требует от отдельного обращения, заполнения формы и ожидания ответа», — отметили в письме.

Ранее генпрокуратура добилась снижения частоты полетов из Шереметьево над микрорайоном Сходня после многочисленных жалоб местных жителей на шум от самолетов.