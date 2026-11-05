Священник погиб в зоне СВО из-за удара FPV-дрона

Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб 1 ноября на Сумском направлении в результате удара FPV-дрона. Об этом сообщили на официальном сайте Русской православной церкви.

Священнослужитель находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, напутствовал военнослужащих перед выполнением боевых задач, помогал раненым и разделял с бойцами тяготы фронтовой жизни.

В РПЦ отметили, что отец Александр погиб при исполнении пастырского долга. Его служение церковь назвала примером жертвенной любви и привела евангельские слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

В июле жертвой атаки американского беспилотника Hornet стал монах Рафаил, служащий насельником Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря. Дрон атаковал его автомобиль.