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    Священник погиб в зоне СВО из-за удара FPV-дрона

    В зоне СВО при ударе FPV-дрона погиб иерей Александр Соловьев

    Фото: РИА «Новости»

    Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб 1 ноября на Сумском направлении в результате удара FPV-дрона. Об этом сообщили на официальном сайте Русской православной церкви.

    Священнослужитель находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, напутствовал военнослужащих перед выполнением боевых задач, помогал раненым и разделял с бойцами тяготы фронтовой жизни.

    В РПЦ отметили, что отец Александр погиб при исполнении пастырского долга. Его служение церковь назвала примером жертвенной любви и привела евангельские слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

    В июле жертвой атаки американского беспилотника Hornet стал монах Рафаил, служащий насельником Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря. Дрон атаковал его автомобиль.

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