Фейк: в России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

В Сети появилась информация, что вспышку мышиной лихорадки зафиксировали в России. За помощью врачей якобы обратились более 1,5 тысячи человек в разных регионах страны, но это фейк.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики сообщают, что в России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки. Они отмечают, что 1512 человек обратились к врачам в Нижегородской области, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Саратовской области.

Правда

На самом деле, Роспотребнадзор не подтвердил данные о 1512 зафиксированных случаях мышиной лихорадки.

Ведомство опровергло информацию о вспышке, с начала 2026 года заболеваемость находится в пределах среднемноголетних значений, ситуация стабильная и контролируемая.

Ведомство запросило у распространившего эти данные издания источники и документы, на основании которых подготовлена публикация.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние 25 лет заболеваемость снижается, случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года, а циклические подъемы происходят в среднем каждые 3–5 лет и связаны с численностью и инфицированностью грызунов, прежде всего рыжей полевки.

ГЛПС — природно-очаговое вирусное заболевание, распространенное в большинстве стран Европы, Азии и Африки. В России наиболее обширные очаги расположены в Приволжском федеральном округе, заражение происходит при контакте с грызунами и их выделениями, от человека к человеку инфекция не передается.

Лаборатории ведомства обеспечили достаточным количеством отечественных тест-систем для диагностики хантавирусных инфекций. На территориях природных очагов проводят дератизационные обработки.

Для профилактики нужно защищать помещения от грызунов, хранить продукты и воду в закрытых емкостях, убирать мусор и соблюдать гигиену рук.

Уборку после грызунов необходимо проводить влажным способом в перчатках и респираторе после проветривания — без сухого подметания и пылесоса. При повышении температуры после возможного контакта с грызунами следует незамедлительно обратиться к врачу.

Таким образом, информация, что в России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки, является недостоверной. Роспотребнадзор не подтвердил данные о 1512 зафиксированных случаях мышиной лихорадки.

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