«Москва 24»: дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за мусор на участке

Адвокат Ярмуш: за вывоз отходов в лес оштрафуют на 10–15 тысяч рублей

Дачников могут оштрафовать за захламленный участок, неправильное сжигание мусора или вывоз отходов в лес, сообщает Москва 24 .

Адвокат Мария Ярмуш предупредила: при подготовке участка к зиме нельзя оставлять сгребенные в кучи ветви и листву. За нарушение правил противопожарного режима владельцу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

При сжигании мусора дачники должны соблюдать правила, установленные постановлением правительства РФ № 1479. За их нарушение по той же статье предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, передает RT.

Вывозить отходы с участка в поле или лес тоже нельзя. По словам Ярмуш, за это могут оштрафовать на 10–15 тысяч рублей по пункту 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ.