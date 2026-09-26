360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Москва 24»: дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за мусор на участке

    Адвокат Ярмуш: за вывоз отходов в лес оштрафуют на 10–15 тысяч рублей

    Дачников могут оштрафовать за захламленный участок, неправильное сжигание мусора или вывоз отходов в лес, сообщает Москва 24.

    Адвокат Мария Ярмуш предупредила: при подготовке участка к зиме нельзя оставлять сгребенные в кучи ветви и листву. За нарушение правил противопожарного режима владельцу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

    При сжигании мусора дачники должны соблюдать правила, установленные постановлением правительства РФ № 1479. За их нарушение по той же статье предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, передает RT.

    Вывозить отходы с участка в поле или лес тоже нельзя. По словам Ярмуш, за это могут оштрафовать на 10–15 тысяч рублей по пункту 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ.

    Читайте также

    Очередь к деснице святителя Спиридона растянулась до парка Горького

    Мошенники предлагают студентам работу и крадут их деньги

    Россиянам объяснили, как вернуть деньги после неудачных советов финблогеров

    Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

    Минтруд назвал размер страховых пенсий по старости в 2027 году

    Чукотское село показало 100% явку на выборах в Госдуму

    Социолог объяснил, почему люди скандалят в ПВЗ

    В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с письмами от ФНС

    В Москве подписали соглашение о развитии правового просвещения в России

    В Московском регионе открылись избирательные участки

    Ilya Moskovets/URA.RU

    Роспотребнадзор дал советы по подготовке дачи к зиме

    ИТ-эксперт Рыбников рассказал, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона