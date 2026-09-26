Роспотребнадзор дал советы по подготовке дачи к зиме

Роспотребнадзор: к зиме на даче нужно слить воду, убрать крупы и закрыть колодцы

Перед зимой на даче нужно слить воду из бочек, убрать сыпучие продукты в герметичные емкости и продезинфицировать колодцы. Такие советы дал Роспотребнадзор в беседе с РИА «Новости» .

По данным ведомства, оставленные крупы, сахар, макароны и мука привлекают мышей. Сыпучие продукты советуют пересыпать в закрытые емкости, а для защиты от моли использовать сертифицированные репелленты вдали от еды.

Также необходимо полностью слить воду из всех емкостей, уличных труб и сифонов. Колодцы следует очистить от мусора, обработать хлорсодержащими средствами и плотно закрыть крышкой.

Скоропортящиеся продукты рекомендуют забрать или выбросить. Не стоит оставлять даже соленья и варенье: из-за перепадов температур банки могут взорваться.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как сократить расходы на коммунальные услуги на даче зимой.