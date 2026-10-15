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    Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «МТК-Мобил»﻿

    Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «МТК-Мобил» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

    В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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