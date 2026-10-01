Юрист развеял миф о пожилых водителях

Юрист Кубасова: после 70-80 лет водитель не обязан отказывать от руля, это миф

Российские законы не предусматривают запрет на вождение для людей, которые достигли определенного возраста. Все разговоры вокруг таких ограничений ничего общего с действительностью не имеют, подчеркнула в беседе с 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Кубасова.

«Мнение, что после 70 или 80 лет водитель обязан отказаться от руля, — миф», — сказала она.

Кубасова напомнила, что законом установлен только минимальный возраст для получения права вождения транспортного средства, верхней возрастной границы нет.

Само по себе достижение пожилого возраста, обратила внимание юрист, не является основанием для прекращения права управления.

Подробнее о том, в каких случаях пенсионерам не стоит садиться за руль — в нашей статье.