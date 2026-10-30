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    Московское областное УФАС России возбудило дело по факту некорректного сравнения биологически активных добавок﻿

    Ранее в Управление поступило обращение юридического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы биологически активных добавок с признаками нарушения Закона о рекламе.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в некорректном сравнении товаров в рекламе.

    В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями или реализуемыми другими продавцами.

    Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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