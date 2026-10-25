Освободили от рабства. Блогер вступилась за карликовую свинью из Хабаровска
Блогер Штрэфонд поддержала карликовую свинью из хабаровского ресторана
Предписание Россельхознадзора выселить карликовую свинью Снежку из ресторана в Хабаровске следует рассматривать как спасение животного. Об этом 360.ru заявила певица и блогер Кристина Штрэфонд.
Она выразила надежду, что Снежку перевезут в место с более благоприятными условиями, вдали от шумных заведений.
«Мне кажется, ее освобождают от многолетнего рабства. Она содержалась в темном заведении, где даже днем темень. Под лестницей у нее был небольшой вольер, если не ошибаюсь. Я давно ее видела, и только недавно люди забили тревогу», — отметила Штрэфонд.
Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение хабаровскому ресторану из-за содержания карликовой свиньи.
Проверку провели после жалобы посетителя. По закону в местах общественного питания допускается содержание только рыб и птиц, не включенных в Красную книгу.