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    Освободили от рабства. Блогер вступилась за карликовую свинью из Хабаровска

    Блогер Штрэфонд поддержала карликовую свинью из хабаровского ресторана

    Фото: РИА «Новости»

    Предписание Россельхознадзора выселить карликовую свинью Снежку из ресторана в Хабаровске следует рассматривать как спасение животного. Об этом 360.ru заявила певица и блогер Кристина Штрэфонд.

    Она выразила надежду, что Снежку перевезут в место с более благоприятными условиями, вдали от шумных заведений.

    «Мне кажется, ее освобождают от многолетнего рабства. Она содержалась в темном заведении, где даже днем темень. Под лестницей у нее был небольшой вольер, если не ошибаюсь. Я давно ее видела, и только недавно люди забили тревогу», — отметила Штрэфонд.

    Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение хабаровскому ресторану из-за содержания карликовой свиньи.

    Проверку провели после жалобы посетителя. По закону в местах общественного питания допускается содержание только рыб и птиц, не включенных в Красную книгу.