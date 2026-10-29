Фейк: руководитель ФАС и глава ФСБ раскритиковали сделку с США по дизтопливу

Фейк

В Сети распространяются ролики с директором ФСБ Бортниковым и главой ФАС Шаскольским, которые критикуют дизельную сделку России с США. Как заявляют авторы постов, Шаскольский назвал ситуацию с дизелем позором.

«Вот и результат этой сделки с США по дизелю. Пока наверху рассказывают о выгоде и больших договоренностях, расплачиваться за них приходится российским аграриям. Без дизеля фермеру нечем вывести технику в поле, нечем убрать урожай и перевозить зерно. Срываются сроки, растут расходы, хозяйства теряют деньги. Сезон просто летит к чертям, и это настоящий позор. Нам годами рассказывали, что США — наш противник, а теперь с ними заключают сделки, пока собственные регионы бедствуют и испытывают нехватку топлива. Так определитесь уже, с кем мы тогда боремся и ради чего? У нас на глазах из страны вывозят дизель — именно то, в чем мы сейчас предельно нуждаемся. Наши аграрии считают убытки, а необходимое им топливо уходит за границу. Но если Путина такая ситуация устраивает, значит, всем остальным предлагают заткнуться и <…>», — следует из расшифровки речи.

Далее запись обрывается.

Такой же нарратив прослеживается и в ролике с директором ФСБ — обеспокоенность за аграриев, а также риски для военной логистики и снабжения фронта.

«Коллеги, давайте обсудим ситуацию, которая уже вызывает серьезные вопросы по всей стране. Мы заключили соглашение со Штатами по дизельному топливу, хотя нам годами объясняли, что американцы — наш противник. Так как же это понимать? Ко мне поступают жалобы от аграриев: им не хватает топлива, техника простаивает, а сезон уже под угрозой. А дальше все по цепочке: потерянный урожай, убытки фермеров и рост цен на продукты. Но проблема касается не только сельского хозяйства. Дизель необходим и для военной логистики, для перевозки грузов и снабжения фронта. Может, мы где-то просчитали последствия этой сделки? Я считаю это решение максимально нелогичным и необдуманным. При всем уважении к Владимиру Владимировичу, я считаю, что такие решения требуют более тщательной оценки последствий», — якобы сказал Бортников.

Правда

На самом деле распространяемые видеоролики и сообщения с «критикой» со стороны руководителя ФАС Максима Шаскольского и директора ФСБ Александра Бортникова являются дипфейками. Видеоматериалы сгенерировали с помощью нейросетей (AI voice cloning и технология lipsync).

На архивные видеозаписи реальных выступлений чиновников прошлых лет наложили цифровую мимическую маску, синхронизированную со сгенерированной речью. За основу для фейка с Бортниковым взяли видео его выступления на заседании глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ в Баку от 26 ноября 2024 года.

Отрывок с Максимом Шаскольским взяли из записи трансляции Международной конференции в сфере закупок.

При детальном просмотре заметны неестественные движения губ и мимики относительно контуров лица, монотонная роботизированная интонация и характерное размытие в области рта.

Также стоит отметить, что ни Федеральная антимонопольная служба, ни ФСБ подобных заявлений не публиковали; официальные государственные СМИ и ведомственные порталы не выпускали никаких материалов с подобной критикой. Наоборот, глава ФАС ранее заявлял, что частичное разрешение на экспорт дизтоплива не повлияет на цены на него в РФ. Объемов дизельного топлива в стране достаточно, подчеркнул глава службы Максим Шаскольский.

Таким образом, информация о том, что директор ФСБ и глава ФАС выступили против дизельной сделки России с США, является недостоверной.

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