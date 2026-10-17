В Петербурге суд признал мошенника с сайта знакомств виновным в обмане девушек

В Санкт-Петербурге суд признал мошенника с сайта знакомств виновным в обмане девушек на сумму более 36 миллионов рублей. Об этом пишет Neva.Today .

По версии следствия, с марта 2013 по февраль 2023 года фигурант знакомился с женщинами в приложениях для знакомств, втирался к ним в доверие и обманывал их на крупные суммы. Его жертвами стали жительницы Воронежа, Петербурга, Самары, Москвы, а также Ленинградской, Волгоградской, Московской и Владимирской областей. Обвиняемый под различными предлогами завладевал автомобилями и накоплениями потерпевших. На одной из девушек он даже планировал жениться. Общая сумма ущерба составила 36 564 886 рублей.

16 октября Красносельский районный суд учел, что у фигуранта уже есть судимость, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и два месяца в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски были удовлетворены на сумму 30 699 800 рублей.