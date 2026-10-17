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    Омич ранил ножом полицейского, который вел его уголовные дела

    Рецидивист кинулся с ножом на полицейского в Омске и пожалел

    Фото: РИА «Новости»

    Ранее судимый житель Называевского района Омской области напал с ножом на сотрудника уголовного розыска. Тот сумел обезвредить и задержать агрессора, о деталях происшествия в телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Омич действовал из личной неприязни. Уже в отделении выяснилось, что оперативник вел его уголовные дела, мужчину судили за кражу и незаконный оборот оружия.

    Из сообщения Волк следует, что изначально преступник намеревался разбить автомобиль сотрудника уголовного розыска. Житель Омска успел порезать шины и сделать несколько глубоких царапин на кузове.

    Оперативник застал злоумышленника прямо на месте преступления. Тот попытался сбежать и не смог — владелец машины его догнал.

    Агрессор вступил в драку с ножом в руках. Он порезал полицейского, но больше ничего сделать не сумел. Сотрудник угрозыска обезвредил и задержал преступника.

    Омича уже арестовали. За нападение на полицейского с оружием ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Летом 2026 года в Ленобласти подросток напал на полицейского с ножом по указанию мошенников.

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