Омич ранил ножом полицейского, который вел его уголовные дела

Рецидивист кинулся с ножом на полицейского в Омске и пожалел

Ранее судимый житель Называевского района Омской области напал с ножом на сотрудника уголовного розыска. Тот сумел обезвредить и задержать агрессора, о деталях происшествия в телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Омич действовал из личной неприязни. Уже в отделении выяснилось, что оперативник вел его уголовные дела, мужчину судили за кражу и незаконный оборот оружия.

Из сообщения Волк следует, что изначально преступник намеревался разбить автомобиль сотрудника уголовного розыска. Житель Омска успел порезать шины и сделать несколько глубоких царапин на кузове.

Оперативник застал злоумышленника прямо на месте преступления. Тот попытался сбежать и не смог — владелец машины его догнал.

Агрессор вступил в драку с ножом в руках. Он порезал полицейского, но больше ничего сделать не сумел. Сотрудник угрозыска обезвредил и задержал преступника.

Омича уже арестовали. За нападение на полицейского с оружием ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Летом 2026 года в Ленобласти подросток напал на полицейского с ножом по указанию мошенников.