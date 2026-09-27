Курганское МЧС объяснило дачникам, как безопасно сжигать листву и ветки

В Курганской области дачникам разрешено сжигать листву и ветки на своих участках в яме или металлической емкости. О правилах после отмены особого противопожарного режима напомнило региональное управление МЧС, сообщает Ura.ru .

Разводить огонь можно только в безветренную погоду. Для костра нужна яма глубиной не менее 30 см и диаметром не более метра. Она должна находиться минимум в 15 метрах от зданий, а территорию вокруг нее нужно очистить в радиусе 10 метров.

Вместо ямы можно использовать металлическую бочку или бак объемом не более одного кубического метра. Емкость ставят на ровной площадке не ближе 7,5 метра от построек. Вокруг нее расчищают участок радиусом пять метров. Под рукой должен быть металлический лист, полностью закрывающий емкость сверху.

Рядом с местом сжигания необходимо держать воду, песок или огнетушитель, а также телефон для вызова экстренных служб. После того как огонь погаснет, яму или емкость нужно залить водой либо засыпать песком до прекращения тления. МЧС запрещает разводить огонь при сильных порывах ветра, под кронами хвойных деревьев и сжигать траву за пределами своего участка.