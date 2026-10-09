Пользователи «Яндекс Gо» заявили о проблемах с вызовом такси

Более 1400 жалоб на сбой в работе сервиса «Яндекс Go» поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской области. Об этом свидетельствуют данные сайта Detector 404 , отслеживающий неполадки в работе приложений.

Подавляющее большинство жалоб коснулось сервиса заказа такси. Пользователи сообщили, что не могут вызвать машину, ввести адрес, а также на неработающую систему GPS для передачи координат потенциальному водителю.

Самое большое число жалоб поступило от пользователей из Санкт-Петербурга, второе и третье место по количеству недовольных сбоем разделили Москва и Московская область.

В минувший четверг, 8 октября, украинские беспилотники атаковали дата-центр компании «Яндекс» в Рязанской области. В пресс-службе корпорации заявили, что работа площадки полностью остановилась, что сказалось на работе части сервисов, которые остались недоступными для пользователей.

