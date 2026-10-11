ВС России поразили дата-центр в Одессе

В ночь на 11 октября российские военные продолжили наносить удары по целям на территории Украины, задействованным в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о морских судах, объектах портовой инфраструктуры и дата-центрах.

«В результате удара поражен дата-центр „Тенет“ в Одессе, используемый для обработки, передачи и хранения информации», — заявили в Минобороны.

Также бойцы нанесли удар по морскому сухогрузу в порту «Черноморск». Он перевозил грузы военного назначения для украинских боевиков.

Ранее российские силы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям и портам Украины, в том числе по заводам в Кривом Роге, где производили продукцию для ВСУ.