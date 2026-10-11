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    ВС России поразили дата-центр в Одессе

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр «Тенет» в Одессе

    Фото: РИА «Новости»

    В ночь на 11 октября российские военные продолжили наносить удары по целям на территории Украины, задействованным в интересах боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о морских судах, объектах портовой инфраструктуры и дата-центрах.

    «В результате удара поражен дата-центр „Тенет“ в Одессе, используемый для обработки, передачи и хранения информации», — заявили в Минобороны.

    Также бойцы нанесли удар по морскому сухогрузу в порту «Черноморск». Он перевозил грузы военного назначения для украинских боевиков.

    Ранее российские силы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям и портам Украины, в том числе по заводам в Кривом Роге, где производили продукцию для ВСУ.