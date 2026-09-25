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    Кинолог Голубев объяснил, как подобрать ошейник для собаки

    Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал выбирать ошейник так, чтобы между ним и шеей собаки свободно проходили два пальца. Он также предупредил об опасности резких рывков поводка, сообщает РИАМО.

    Голубев рассказал, что ошейник не должен сдавливать шею или свободно болтаться. По его словам, исследований, которые доказывали бы вред ошейников по сравнению со шлейками, нет. Давление на шею возникает, если собака постоянно натягивает поводок.

    Кинолог посоветовал в таком случае остановиться и дождаться, пока поводок провиснет. Только после этого можно продолжить движение. Легкое одергивание допустимо, но сильный рывок может травмировать собаку. Голубев особенно предостерег от таких действий физически сильных владельцев.

    Эксперт также призвал не использовать удушающие, строгие, шипованные и электрические ошейники. По его словам, они опасны для животного и не помогают в дрессировке, передает радио Sputnik.

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