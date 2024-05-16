Кинокритик Григорьев: фильм «Мегалополис» Форда Копполы точно не блокбастер | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:08 Кинокритик Григорьев: фильм «Мегалополис» Форда Копполы точно не блокбастер

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Премьера фильма «Мегалополис» режиссера Фрэнсиса Форда Коппола состоится 16 мая на Каннском кинофестивале. Эта картина точно не является блокбастером, заявил кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, режиссер уже давно находится «в своей вселенной, в которой не надо ничего никому доказывать». Судя по трейлеру, картина получилась красивой и философской. Фильм является больше высказыванием режиссера на определенную тему.

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Отмечается, что «Мегалополис» будут показывать в кинотеатрах с технологией IMAX.