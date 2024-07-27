Уровень загрязненности Сены в день заплыва мэра Парижа превышал норму

Franceinfo: 17 июля уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превысил норму

Luc Nobout/Keystone Press Agency
Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень загрязнения Сены в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго превышал норму. Такую информацию сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.

«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», — указало радио.

В районе купания концентрация бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме 900 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды.

Анн Идальго совершила заплыв в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке. Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро.

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