Уровень загрязненности Сены в день заплыва мэра Парижа превышал норму
Franceinfo: 17 июля уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превысил норму
Уровень загрязнения Сены в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго превышал норму. Такую информацию сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.
«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», — указало радио.
В районе купания концентрация бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме 900 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды.
Анн Идальго совершила заплыв в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке. Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро.