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    Юрист Свечникова рассказала, какие права на аккаунт продавца наследуются

    Аккаунт продавца на маркетплейсе можно передать по наследству, но его составляющие переходят по разным правовым механизмам. Об этом рассказала кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова, передает ТАСС.

    По словам юриста, кабинет сочетает признаки цифрового актива и личного неимущественного права: он содержит конфиденциальные сведения о владельце. Имущество и имущественные права входят в наследство, а личные неимущественные права и нематериальные блага — нет.

    Наследники могут получить товары, авторские права на созданный контент и подтвержденные денежные обязательства площадки перед продавцом. Свечникова посоветовала заранее указывать в завещании конкретные имущественные права, включая исключительные права на произведения и финансовые требования по договорам.

    После смерти индивидуального предпринимателя его статус автоматически аннулируется. Для продолжения торговли родственникам нужно зарегистрировать собственное ИП или создать юридическую структуру.

    Соглашения маркетплейсов нередко запрещают передачу аккаунта третьим лицам. При доступе к кабинету необходимо учитывать защиту частной жизни умершего. Однако подтвержденные финансовые требования и исключительные права наследуются независимо от таких ограничений, сообщает MIR24.TV.

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