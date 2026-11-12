Более 100 бережливых проектов реализовали в Калужской области

В Калужской области подвели итоги программы по внедрению бережливых технологий в работу органов власти и муниципалитетов. За время обучения управленческой команды региона стартовали 128 проектов, направленных на оптимизацию процессов и более эффективное использование ресурсов. Результаты представили на стратегической сессии. О них в соцсетях рассказл губернатор Владислав Шапша.

Среди реализованных инициатив — чат-бот для оперативной обработки обращений жителей в Фонд капитального ремонта, сокращение сроков восстановления уличного освещения в Мещовске и уменьшение трудозатрат на уборку исторического центра Малоярославца.

В Обнинске оптимизация расходов на заправку муниципальных автобусов газом позволила сэкономить более 11 миллионов рублей за девять месяцев.

«Эти и десятки других проектов реализованы и, как лучшие практики, рекомендованы для тиражирования в наших муниципалитетах, органах власти и даже в других регион», — отметил глава региона.

Всего 77 проектов уже достигли поставленных целей, еще 24 находятся на завершающем этапе и демонстрируют результаты. Оставшиеся 27 инициатив планируют закончить до конца года.

Программа стартовала в марте при поддержке «Росатома» и мастерской «Сенеж». Директор проектного офиса «Росатома» и руководитель мастерской Олег Попов высоко оценил калужский опыт и предложил передать его другим регионам через образовательную программу АНО «Россия — страна возможностей».

Следующим этапом станет внедрение бережливых технологий в повседневную управленческую практику всей региональной команды. Это должно помочь находить дополнительные возможности для повышения качества жизни жителей даже при ограниченных ресурсах.