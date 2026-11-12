Шапша: калужским предпринимателям сохранят налоговые льготы и субсидии

Вопросы маркировки продукции, развития аграрного бизнеса и требований к участникам госзакупок обсудили на встрече представителей делового сообщества с властями Калужской области. Встреча прошла в региональной Торгово-промышленной палате. Об итогах рассказал губернатор Владислав Шапша в соцсетях.

Одной из основных тем стали сложности, с которыми сталкиваются фермеры при работе с системами маркировки товаров. Также участники встречи представили идеи по повышению эффективности агроагрегаторов для сельхозпроизводителей. Отдельно обсудили критерии отбора поставщиков для госзакупок. Инициативы взяли в работу для дальнейшего обсуждения на федеральном уровне.

«В рейтинге АСИ наш регион в тройке лучших в стране по защите бизнеса, снижению административной нагрузки. Тем не менее вопросы остаются. В их решении помогает такой прямой диалог с предпринимателями», — отметил глава региона.

Дополнительным инструментом для улучшения делового климата стал проект «Бизнес-барометр страны», результаты которого используют для корректировки условий работы компаний.

На встрече привели пример IT-компании «Рекрипт». Ее выручка ежегодно увеличивается вдвое, а штат сотрудников вырос более чем в пять раз. Компания регулярно получает патенты на собственные разработки и открыла научно-исследовательскую лабораторию на базе кампуса Бауманского университета. В числе факторов развития предприятия — региональная налоговая льгота для IT-компаний.

Власти региона также подтвердили намерение сохранить поддержку бизнеса в бюджете на три года. Для IT-компаний продлили льготную ставку по упрощенной системе налогообложения. Предприятия розничной торговли смогут получить компенсацию до 90% расходов на приобретение киосков и павильонов. Кроме того, для объектов нестационарной торговли продолжит действовать освобождение от арендной платы за размещение.

Для экспортеров открыт прием заявок на получение экспортного кешбэка — компенсации до 10% стоимости контракта. Власти подчеркнули, что наряду с выполнением социальных обязательств намерены создавать условия для сохранения и дальнейшего развития предпринимательства.