HR-эксперт Лоикова объяснила нехватку синих воротничков демографией

Дефицит рабочих специалистов на российском рынке труда связан со снижением числа выходящей на рынок молодежи и приближением опытных сотрудников к пенсионному возрасту. Об этом в беседе с 360.ru рассказала независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

Она отметила, что подготовка кадров в сложных отраслях требует длительного времени.

«Это абсолютно закономерный результат сразу нескольких трендов. Демография у нас действительно играет большую роль, и на рынок выходит меньше молодежи, а значительная часть опытных специалистов сейчас приближается к пенсионному возрасту, из-за чего мы и наблюдаем увеличение пенсионного возраста и прочие моменты, потому что работать просто некому», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в отличие от маркетинга или финансов, в реальном секторе на подготовку квалифицированного специалиста требуется около 10 лет.

Подробно о перекосе на рынке труда в России читайте в нашем материале.