Прощайте, автошколы? Порядок получения прав в России захотели изменить

Россиянам захотели вернуть право сдавать экзамены на водительское удостоверение без автошколы. Такое предложение направил министру внутренних дел депутат Мосгордумы Даванков, как сообщило РИА «Новости» .

Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива парламентария касается прав категории «В». По мнению Даванкова, россияне могли бы сами готовится только к теоретической части — ее он предлагает увеличить.

Депутат Мосгордумы полагает, что такие изменения не заставят закрыться автошколы. Новичкам просто удобнее учиться с инструктором по установленной программе занятий. Свое предложение политик объяснил необходимостью «альтернативы» для граждан.

До ноября 2013 года россияне могли сдавать на права экстерном, после самостоятельной подготовки. Позднее законодатели обязали всех кандидатов проходить официальное обучение в сертифицированных автошколах.

Чиновники объяснили такое решение необходимостью повысить уровень безопасности на автомобильных дорогах.

Ранее юрист критиковал идею разрешить сдавать на права без автошколы.