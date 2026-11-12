Врач Праздников призвал обучать медикам навыкам профессионального общения

Медработникам нужно постоянно совершенствовать навыки профессионального общения, особенно при взаимодействии с беременными женщинами. Такое мнение выразил вице-президент Общества врачей России, председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников в беседе с ТАСС .

«Уважительное и бережное отношение к пациенту — это не проявление особой любезности, это неотъемлемая часть медицинского профессионализма. Особенно когда речь идет о беременной женщине», — сказал он.

Праздников предложил проводить обучение медперсонала основам профессионального общения. Он объяснил, что беременность влечет за собой значительные перемены в физиологии и эмоциональном состоянии, поэтому в женской консультации или стационаре будущая мама вправе рассчитывать на присутствие компетентного специалиста, способного оказать поддержку.

Женщина, по словам врача, не должна подвергаться дополнительному стрессу из-за хамства или бестактных замечаний со стороны медперсонала.