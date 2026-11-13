Пенсионер из Санкт-Петербурга выиграл миллионы в лотерею по забытым билетам

Петербуржец нашел у себя пачку лотерейных билетов и узнал, что выиграл 10 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пенсионер приобрел лотерейные билеты еще в июле, но проверил их только через несколько месяцев. Он приобрел их в честь своего дня рождения, однако совершенно про них забыл.

Мужчина признался, что увлекается лотереями с 15 лет и уже выигрывал 270 тысяч. Полученный по забытым билетам выигрыш он собирается потратить на покупку недвижимости.

«Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Петербурге, если нет — где-то подальше», — отметил победитель.

Ранее лотерею выиграл житель Сахалинской области. Он купил выигрышный билет на почте, но не стал обращаться за деньгами. В пресс-службе «Национальной лотереи» предположили, что счастливчик пока не знает, что выиграл крупную сумму. Компания призвала внимательно проверить собственные билеты и напомнить близким тоже сделать это.