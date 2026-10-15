Юрист Шайдуллина предупредила, что за задержку зарплаты работодателю грозит до трех лет тюрьмы
Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина предупредила об уголовной ответственности за невыплату зарплаты. Работодателю может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает Москва 24.
Шайдуллина пояснила, что даже один день задержки выплаты относительно даты в договоре считается нарушением.
Статья 236 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплатить компенсацию: не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день задержки.
При задержке более чем на 15 дней сотрудник вправе написать заявление о приостановке работы. За ним сохраняется средний заработок. Вернуться нужно не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления работодателя о готовности погасить долг.
Юрист добавила, что статья 145.1 Уголовного кодекса РФ о невыплате зарплаты предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.