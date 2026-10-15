Юрист Шайдуллина предупредила, что за задержку зарплаты работодателю грозит до трех лет тюрьмы

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина предупредила об уголовной ответственности за невыплату зарплаты. Работодателю может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает Москва 24 .

Шайдуллина пояснила, что даже один день задержки выплаты относительно даты в договоре считается нарушением.

Статья 236 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплатить компенсацию: не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день задержки.

При задержке более чем на 15 дней сотрудник вправе написать заявление о приостановке работы. За ним сохраняется средний заработок. Вернуться нужно не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления работодателя о готовности погасить долг.

Юрист добавила, что статья 145.1 Уголовного кодекса РФ о невыплате зарплаты предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.