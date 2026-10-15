360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Шайдуллина предупредила, что за задержку зарплаты работодателю грозит до трех лет тюрьмы

    Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина предупредила об уголовной ответственности за невыплату зарплаты. Работодателю может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает Москва 24.

    Шайдуллина пояснила, что даже один день задержки выплаты относительно даты в договоре считается нарушением.

    Статья 236 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплатить компенсацию: не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день задержки.

    При задержке более чем на 15 дней сотрудник вправе написать заявление о приостановке работы. За ним сохраняется средний заработок. Вернуться нужно не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления работодателя о готовности погасить долг.

    Юрист добавила, что статья 145.1 Уголовного кодекса РФ о невыплате зарплаты предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

    Читайте также

    Росреестр Подмосковья рассказал студентам МКГиК о подготовке кадров для отрасли

    Новак поручил усилить работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС

    Лихачев указал на обратный удар санкций по западным экономикам

    В Домодедове обсудили развитие предпринимательских классов в школах

    Путин заявил, что бизнес в России должен чувствовать себя спокойно

    Банки рассказали, как россияне используют цифровой рубль

    ЦБ уточнил правила перевода криптовалют на собственный некастодиальный кошелек

    Отель Holiday Express в Химках займется оптимизацией рабочих процессов

    Коттеджи загородного отеля «Истра»

    ФНС разъяснила порядок формирования чеков при сбоях в сервисах «Яндекса»

    В АКОРТ указали, что социально значимые продукты подешевели в сентябре

    Более 500 тысяч рублей получают в России в двух сферах

    Новак заявил о переходе экономики России к умеренной динамике