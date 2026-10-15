ЦБ уточнил правила перевода криптовалют на собственный некастодиальный кошелек

Граждане России — физические лица не имеют права переводить криптовалюты на собственный некастодиальный кошелек. Об этом сообщил Банк России .

«Нет, перевод цифровой валюты физическим лицом на некастодиальный кошелек в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ не разрешен», — отметили в регуляторе.

Также нельзя переводить цифровые валюты другому физическому лицу, добавили в Центробанке.

Закрытые ключи к кастодиальному кошельку есть у криптобиржи или сервиса-посредника, к некастодиальному — только у его хозяина. Такой кошелек может быть «холодным» — изолированным от сети, или «горячим» — с подключением к Интернету.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ вступил в силу 1 сентября 2026 года, он направлен на «повышение прозрачности» рынка криптовалют.